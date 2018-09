Charkow (dpa) - Außenseiter Dänemark hat im Duell der deutschen Gruppengegner wieder einmal zugeschlagen und gegen Vizeweltmeister Niederlande die erste EM-Überraschung geschafft.

20 Jahre nach ihrem sensationellen Europameistertitel gewannen die Dänen 1:0 (1:0) in Charkow, wo die DFB-Auswahl am Mittwoch ihre zweite Partie gegen Erzrivale Niederlande bestreitet. «Jetzt müssen wir gegen Deutschland gewinnen. Das wird nicht einfach, aber das muss unser Ziel sein», sagte Bondscoach Bert van Marwijk.

Michael Krohn-Dehli (24.) sorgte zwei Jahre nach dem 0:2 zum WM-Auftakt in Südafrika für eine dänische Revanche. «Das ist etwas Besonderes für mich. Ich habe acht Jahre in Holland gespielt und habe eine holländische Freundin», sagte der Matchwinner. Zuletzt hatten sich die Dänen auf dem Weg zum Titel 1992 in Schweden im Halbfinale nach Elfmeterschießen gegen die Niederländer durchgesetzt, die zu viele Möglichkeiten vergaben.

«Es ist unglaublich, dass wir dieses Spiel verlieren. Wir haben sehr viele Chancen gehabt und nur eine zugelassen. Ich gewinne lieber und spiele schlecht», meinte Kapitän Mark van Bommel. Van Marwijk klagte nach einem unabsichtlichen dänischen Handspiel kurz vor dem Abpfiff zudem: «In der Schlussphase ist uns ein hundertprozentiger Elfmeter verweigert worden.» Dagegen meinte Dänemarks Trainer Morten Olsen: «Wir waren die bessere Mannschaft, das hat man in den letzten zehn Minuten gemerkt, da waren wir weniger müde.»

Der Favorit dominierte vor 35 923 Zuschauern von Beginn an. Nach zweieinhalb Minuten gab Jetro Willems aus 25 Metern den ersten Warnschuss ab. Der Linksverteidiger der PSV Eindhoven ist nun mit nur 18 Jahren und 71 Tagen der jüngste, je bei einer Fußball-EM-Endrunde eingesetzte Spieler. Belgiens Spielmacher Enzo Scifo war 1984 bei seinem Endrunden-Debüt in Frankreich 44 Tage älter.

Der zunächst als einziger Bundesligaprofi bei Oranje aufgebotene Arjen Robben leitete nur vier Minuten später die erste Chance für Robin van Persie ein, dem Trainer van Marwijk in seinem 50. Spiel als Auswahlcoach wie erwartet im Angriff den Vorzug vor dem Schalker Klaas-Jan Huntelaar gegeben hatte. Robbens Eingabe verlängerte der Ex-Wolfsburger Simon Kjaer unglücklich zu van Persie, der Arsenal-Torjäger schob das Leder knapp vorbei (7.).

Die defensiv eingestellten Dänen setzten auf gelegentliche Konter - und hatten Erfolg. Krohn-Dehli traf drei Tage nach seinem 29. Geburtstag flach mit links durch die Beine von Schlussmann Maarten Stekelenburg ins lange Eck. Die niederländische Abwehr ohne den am Oberschenkel verletzten Ex-Hamburger Joris Mathijsen sah nur zu.

Erst zehn Minuten später hatte sich der Europameister von 1988 vom Schock des 0:1 erholt. Vor rund 10 000 mitgereisten Fans in orange vergab Robben den aufgrund der Spielanteile und Chancen eigentlich fälligen Ausgleich mit einem 16-Meter-Schlenzer an den Pfosten. Die Vorlage hatte unfreiwillig Torhüter Stephan Andersen gegeben (36.). Der Ersatz für den verletzten Thomas Sörensen parierte dafür gegen van Persie (43.).

Wesley Sneijder an seinem 28. Geburtstag und van Bommel sorgten sofort nach der Pause für noch mehr Druck und Chancen. Van Bommel scheiterte mit seinem Distanzschuss an Andersen (51.). Die von Olsen gut eingestellten Dänen überstanden auch diese Phase unbeschadet und konnten sich sogar immer besser befreien. In der letzten 20 Minuten durfte noch Huntelaar auf das Feld - er vergab nach einem Traumpass von Sneijder gegen Andersen die letzte große Chance (74.).