New York (SID) - Der US-amerikanische Sprintstar Tyson Gay hat beim sechsten Meeting der Diamond League in New York ein erfolgreiches Saisondebüt gefeiert. Mit exakt 10,00 Sekunden bei seinem Sieg im B-Lauf über 100 m war der 29-Jährige aber weit entfernt von der Saisonbestleistung des jamaikanischen Ausnahmeläufers Usain Bolt, der beim Meeting in Rom Ende Mai mit 9,76 geglänzt hatte.

Gay hatte erst im März nach Leisten- und Sehnenproblemen mit dem Training begonnen. In New York ließ er der zweitklassigen Konkurrenz aber dennoch keine Chance. Ohne die 1,5 Meter Gegenwind pro Sekunde wäre durchaus eine bessere Zeit möglich gewesen. Bereits im Vorjahr hatte der dreimalige Weltmeister von Osaka 2007 mit Verletzungen zu kämpfen und beendete die Saison schon am 8. Juli vorzeitig.

Derweil verpasste Carsten Schlangen (Meppen), einziger Starter des Deutschen Leichathletik-Verbandes (DLV) in New York, über 1500 m die Olympianorm (3:35,50 Minuten) deutlich. Der 31-Jährige erreichte nach 3:39,63 Minuten als 14. das Ziel. Den Sieg sicherte sich Lokalmatador Bernard Lagat in 3:34,63 Minuten. Ende Mai war Schlangen beim Meeting im marrokanischen Rabat nur um 32 Hundertstelsekunden an der geforderten Zeit gescheitert.

Im Speerwerfen der Frauen sorgten die Olympia-Konkurrentinen in Abwesenheit der deutschen Medaillenhoffnung Christina Obergföll mit starken Leistungen für Furore. Zunächst schleuderte Barbora Spotakova den Speer auf die Jahres-Weltbestweite von 68,72 m. Kurze Zeit später toppte die Südafrikanerin Sunette Viljoen mit der afrikanischen Rekordweite von 69,35 m den Versuch der Tschechin sogar noch.