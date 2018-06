Den Haag (AFP) In Libyen sind vier Mitarbeiter des Internationalen Strafgerichtshofs (IStGH) festgenommen worden. Die Angehörigen des Gerichts würden seit Donnerstag festgehalten, erklärte der IStGH am Samstag in Den Haag. Hintergrund sind Vorwürfe gegen die Pflichtverteidigerin des Sohns des früheren Machthabers Muammar al-Gaddafi, Seif al-Islam, wie der libysche Vertreter bei dem Gericht, Ahmed al-Dschehani, der Nachrichtenagentur AFP in Tripolis sagte. Diese werde des Versuchs beschuldigt, Seif al-Islam Dokumente zu übergeben, "die eine Gefahr für die Sicherheit Libyens darstellen".

