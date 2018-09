Montréal (dpa) - Sebastian Vettel hat sich im Red Bull wie vor einem Jahr die Pole Position für den Großen Preis von Kanada gesichert. Der Formel-1-Doppelweltmeister fuhr im entscheidenden Durchgang der Qualifikation die schnellste Runde auf dem 4,361 Kilometer langen Circuit Gilles Villeneuve.

Es ist Vettels zweite Pole in diesem Jahr und die 32. in seiner Karriere. Mit einem Rückstand von rund drei Zehntelsekunden landete Lewis Hamilton im McLaren auf dem zweiten Platz. Dritter wurde WM-Spitzenreiter Fernando Alonso im Ferrari vor Mark Webber im zweiten Red Bull.

Auf Rang fünf kam der WM-Fünfte Nico Rosberg im Mercedes. Dessen Teamkollege Michael Schumacher, der das Rennen in Montréal siebenmal und 2004 als bis dato letzter deutscher Pilot gewann, landete zwei Wochen nach seiner Pole-Position-Zeit in Monaco nur auf dem neunten Rang.

Vor dem siebten WM-Lauf am Sonntag führt Alonso die WM-Wertung 76 Zählern an, Vettel und Webber liegen dahinter punktgleich (73) auf den Plätzen zwei und drei. Vierter ist Hamilton (63), der in dieser Saison auf seinen ersten Sieg wartet.