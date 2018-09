Steinbrück: Spanien soll unter den Rettungsschirm

München (dpa) - Der spanische Bankensektor benötigt nach Einschätzung des IWF ein Sicherheitsnetz von knapp 40 Milliarden Euro. SPD-Politiker Peer Steinbrück plädiert dafür, dass Spanien den Rettungsschirm der EU in Anspruch nimmt. Mit den Finanzmitteln solle das Land dann «seinen Bankensektor restrukturieren», sagte er dem «Focus». Dagegen meint Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble, die spanische Regierung entscheide autonom, ob sich das Land unter den Rettungsschirm begibt.

Koalition in Kiel steht

Kiel (dpa) - Das künftige Regierungsbündnis in Schleswig-Holstein steht. Auch die Grünen haben dem Koalitionsvertrag bei einem Landesparteitag in Neumünster zugestimmt. Gegenstimmen gab es keine, aber eine Enthaltung. Vorher hatten schon die SPD und der SSW für den Vertrag gestimmt. Rund einen Monat nach der Landtagswahl ist damit der Weg für eine gemeinsame Landesregierung aus Sozialdemokraten, Grünen und der Partei der dänischen Minderheit frei. Am Dienstag will das Bündnis Torsten Albig von der SPD zum Ministerpräsidenten wählen.

Parteilinker Stöß zum neuen Berliner SPD-Chef gewählt

Berlin (dpa) - Jan Stöß ist zum neuen Vorsitzenden der Berliner SPD gewählt worden. In einer Kampfabstimmung setzte sich der Vertreter der Parteilinken auf einem Parteitag knapp gegen den bisherigen SPD-Chef Michael Müller durch. Der Regierende Bürgermeister Klaus Wowereit hatte vorher eindringlich für seinen Vertrauten Müller geworben. Das Regieren dürfte für Wowereit schwieriger werden. Die mehrheitlich linke Berliner SPD akzeptiert das Regierungsbündnis mit der CDU nur als notwendiges Übel.

Keine Zwischenfälle bei Salafisten-Veranstaltung in Köln

Köln (dpa) - Eine Veranstaltung von Salafisten in Köln ist ohne Zwischenfälle verlaufen. Statt der erwarteten 1000 Teilnehmer waren nur knapp 300 Personen gekommen. Einige hundert Meter entfernt hatten vor Beginn der Veranstaltung der Salafisten rund 40 Vertreter der rechten Bewegung Pro-NRW demonstriert. Die Polizei war mit einem Großaufgebot vor Ort, musste aber nicht eingreifen. Anfang Mai war es in Bonn zu Krawallen gekommen, als Pro-NRW-Anhänger demonstrierende Salafisten mit Mohammed-Karikaturen provozierten.

Russland fordert Syrienkonferenz für Annans Friedensplan

Moskau (dpa) - Russland hat für ein Ende des Blutvergießens in Syrien eine internationale Friedenskonferenz gefordert. Ziel des Treffens müsse sein, den Friedensplan des UN-Syrienbeauftragten Kofi Annan durchzusetzen, sagte der russische Außenminister Sergej Lawrow in Moskau. Er bekräftigte, dass Russland einen Abgang von Präsident Baschar al-Assad nur dann unterstütze, wenn die syrische Bevölkerung das entscheide. Militärisches Eingreifen lehnt Moskau ab und sieht die Verantwortung für die Gewalt bei Regierung und Opposition.

Generalinspekteur: Afghanische Mitarbeiter kommen mit

Berlin (dpa) - Nach dem Abzug der Bundeswehr vom Hindukusch sollen afghanische Mitarbeiter politisches Asyl in Deutschland bekommen. Diesen Vorschlag hat Generalinspekteur Volker Wieker in der «Bild am Sonntag» gemacht. Es gehe zum Beispiel um zivile Aufbauhelfer, für die eine Fürsorge-Verpflichtung bestehe. Afghanische Mitarbeiter, deren Leben nach Abzug der Bundeswehr in Afghanistan gefährdet sein könnte, werden nach Angaben Wiekers schon erfasst. Es wird geschätzt, dass es um rund 3000 Afghanen oder mehr gehen könnte.