Maria Scharapowa gewinnt erstmals die French Open

Paris (dpa) - Die neue Tennis-Weltranglisten-Erste Maria Scharapowa hat erstmals die French Open in Paris gewonnen. Die 25-jährige Russin besiegte am Samstag die Italienerin Sara Errani in nur 89 Minuten mit 6:3, 6:2. Damit sicherte sich Scharapowa, die mit dem Triumph in Roland Garros ihr Comeback nach ihrer Schulter-Operation 2008 krönte, als zehnte Spielerin der Tennis-Geschichte einen Karriere-Grand-Slam. Im Jahr 2004 hatte sie in Wimbledon gewonnen, 2006 bei den US Open und 2008 bei den Australian Open.

Deutschlands Handballer feiern klaren Sieg in WM-Quali-Hinspiel

Stuttgart (dpa) - Deutschlands Handballern ist ein großer Schritt auf dem Weg in Richtung Weltmeisterschaft 2013 gelungen. Das Team von Bundestrainer Martin Heuberger gewann das Qualifikations-Hinspiel gegen den krassen Außenseiter Bosnien-Herzegowina am Samstag in Stuttgart mit 36:24 (18:7) und kann damit für die WM im Januar in Spanien planen. Das Rückspiel steigt am 17. Juni (13.30 Uhr) in Sarajewo. Bester deutscher Werfer vor 6200 Zuschauern in der ausverkauften Porsche Arena war Uwe Gensheimer (8/4).

Radprofi Wiggins vor Dauphiné-Gesamtsieg - Martin fällt zurück

Morzine (dpa) - Dem Briten Bradley Wiggins ist der Gesamtsieg bei der Dauphiné-Rundfahrt kaum noch zu nehmen. Der Radprofi verteidigte das Gelbe Trikot am Samstag mit Hilfe seines Teams Sky und steht vor der Wiederholung seines Vorjahreserfolgs. Den Tagessieg auf der 6. Etappe von Saint-Alban-Leyesse nach Morzine eroberte der Kolumbianer Nairo Quintana. Zeitfahr-Spezialist Tony Martin konnte auf der 166,5 Kilometer langen Königsetappe nicht mit Wiggins und Cadel Evans mithalten. In der Gesamtwertung verlor der Omega-Pharma-Quickstep- Fahrer seinen zweiten Platz an Wiggins' Teamkollegen Michael Rogers und musste auch noch Evans vorbeiziehen lassen.

Nächste Pleite: Andy Schleck steigt aus Dauphiné-Rundfahrt aus =

Saint-Alban-Leysse/Frankreich (dpa) - Der vermeintliche Super-Radrennstall RadioShack muss den nächsten Rückschlag verkraften. Teamkapitän Andy Schleck stieg am Samstagmorgen bei der Dauphiné-Rundfahrt aus und beendete damit ein Rennen, bei dem er von Anfang an ins Hintertreffen geraten war. Der Tour-de-France-Sieger von 2010 hatte in diesem Jahr bereits bei Paris-Nizza und der Katalonien-Rundfahrt aufgegeben.

Olympia-Qualifikation: Tschechiens Volleyballer wahren Chance

Berlin (dpa) - Tschechiens Volleyballer haben beim finalen Olympia-Qualifikationsturnier in Berlin ihre Chancen auf die Teilnahme an den Sommerspielen gewahrt. Das Team des früheren deutschen Interimscoachs Stewart Bernard bezwang am Samstag Außenseiter Indien klar mit 3:0 (25:19, 25:13, 25:23). Ihre erste Partie hatten die Tschechen am Freitag mit 1:3 gegen den WM-Zweiten Kuba verloren. Die Ballkünstler aus der Karibik treffen am Abend im möglicherweise vorentscheidenden Spiel auf die Auswahl des Deutschen Volleyball-Verbandes.

Abschlusstraining: Bestzeit für Vettel - Rosberg ohne Runde

Montréal (dpa) - Sebastian Vettel hat im Abschlusstraining vor der Qualifikation zum Großen Preis von Kanada die Bestzeit aufgestellt. Der Doppelweltmeister der Formel 1 war am Samstag bei optimalen Bedingungen in Montréal auf seiner besten Runde sechs Tausendstelsekunden schneller als WM-Spitzenreiter Fernando Alonso im Ferrari. Rekordweltmeister Michael Schumacher reihte sich im MercedesAMG auf Rang sieben ein. Stallrivale Nico Rosberg konnte einen Tag vor dem Rennen wegen eines Problems am Silberpfeil keine einzige Trainingsrunde auf dem 4,361 Kilometer langen Kurs drehen.

Sprinterinnen Sailer und Nytra erfüllen Olympia-Norm

Mannheim/Turin (dpa) - 100-Meter-Europameisterin Verena Sailer und Hürdensprinterin Carolin Nytra haben bei ihrem «Heimspiel» in Mannheim überzeugt und die Olympia-Norm erfüllt. Die EM-Dritte Nytra blieb am Samstag in ihrem ersten Rennen über 100 Meter Hürden seit 22 Monaten in 12,74 Sekunden deutlich unter der Richtzeit für die London-Spiele (12,92). Als erste deutsche Hürdensprinterin erfüllte die 27-Jährige von der MTG Mannheim bei ihrem Comeback auf Anhieb die Norm auf dieser Strecke. Vereinskollegin Sailer gewann die 100 Meter auf heimischer Anlage in 11,19 Sekunden; die 26-Jährige blieb damit sechs Hundertstelsekunden unter der London-Norm.

Europameister Brink/Reckermann bei Beach-Welttour weiter

Moskau (dpa) - Die Beachvolleyball-Europameister Julius Brink und Jonas Reckermann haben beim Welttour-Turnier in Moskau die nächste Runde erreicht. Das deutsche Top-Duo feierte am Samstag zwei Siege. Einem 2:1 (17:21, 21:18, 15:10) gegen die Spanier Raul Mesa/Inocencio Lario folgte ein 2:0 (21:17, 21:13) gegen die Letten Martins Plavins/Janis Smedins. Ebenfalls eine Runde weiter sind beim Grand-Slam-Turnier in der russischen Hauptstadt Jonathan Erdmann und Kay Matysik. Nach einem 2:0 gegen die Brasilianer Santos Barbosa Thiago/Rhooney Ferramenta bezwangen sie auch die Kanadier Christian Redmann/Ben Saxton mit 2:0.

München (dpa) - Kurz vor dem EM-Start für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat sich Bastian Schweinsteiger in einem offenen Brief an die Fans gewandt. «Jetzt geht es endlich los! Wir freuen uns riesig auf die EURO 2012 und hoffen auf ein erfolgreiches Turnier für uns alle», schrieb der Mittelfeldspieler in der «Abendzeitung» (Samstag) in München. «Mit Eurer Unterstützung wollen wir den Traum vom EM-Titel wahr werden lassen. Lasst uns zusammenjubeln! Drückt uns die Daumen!»

Sicherheitskräfte nach Spiel Russland - Tschechien angegriffen

Breslau (dpa) - Mehrere Sicherheitskräfte sind nach der EM-Partie zwischen Russland und Tschechien am späten Freitagabend in Breslau von russischen Fans angegriffen worden. Nach Angaben eines Sprechers des polnischen Organisationskomitees mussten vier Ordner medizinisch behandelt werden. Sie konnten danach umgehend wieder aus dem Krankenhaus entlassen werden.

Fast zehn Millionen Fans sehen EM-Auftakt

Berlin (dpa) - Der Auftakt der Fußball-Europameisterschaft war ein TV-Renner. Knapp zehn Millionen Fans (9,96 Millionen) verfolgten am Freitag das Eröffnungsspiel zwischen Polen und Griechenland (1:1) im Fernsehen. Das entspricht einem Marktanteil von 46,6 Prozent. Das zweite Spiel in der Gruppe A zwischen Russland und Tschechien (4:1) lockte zur Prime Time sogar 10,78 Millionen Menschen (Marktanteil: 36,9 Prozent) in Deutschland vor die Geräte.

Rosicky und Baros fehlen beim Tschechien-Training

Breslau (dpa) - Am Tag nach dem 1:4 gegen Russland haben die beiden tschechischen Stars Tomas Rosicky und Milan Baros mit dem Training ausgesetzt. Beide absolvierten am Samstagvormittag im Trainingsquartier in Breslau nur eine Regenerationseinheit im Fitnessraum. Dies sei allerdings eine reine Vorsichtsmaßnahme, versicherte Mannschaftsarzt Petr Krejci. Einem Einsatz im zweiten Vorrundenspiel gegen Griechenland am Dienstag stehe nichts im Wege.

Defoe nach Tod seines Vaters zurück in Englands Quartier

Krakau (dpa) - Jermain Defoe ist ins englische EM-Quartier nach Krakau zurückgekehrt. Der Angreifer von Tottenham Hotspur nahm bereits am Samstagvormittag wieder am Training unter Ausschluss der Öffentlichkeit teil. Defoe war wegen des Todes seines Vaters am Donnerstag zwischenzeitlich abgereist. In England hatte der 29-Jährige an der Beerdigung teilgenommen.

EM-Aus für Griechen Avraam Papadopoulos

Warschau (dpa) - Für den griechischen Nationalspieler Avraam Papadopoulos ist die Fußball-Europameisterschaft wegen einer schweren Knieverletzung schon beendet. Der Innenverteidiger von Olympiakos Piräus riss sich beim 1:1 im Eröffnungsspiel gegen Gastgeber Polen das vordere Kreuzband im linken Knie und zerrte sich das Außenband. Dies ergab eine medizinische Untersuchung in einem Warschauer Krankenhaus wenige Stunden nach der Partie am Freitagabend.

Verletzter Barzagli bleibt beim italienischen EM-Team

Krakau (dpa) - Der verletzte Abwehrspieler Andrea Barzagli bleibt im italienischen EM-Kader. Nationaltrainer Cesare Prandelli ersetzt den ehemaligen Wolfsburger nicht durch den eigens eingeflogenen Davide Astori vom italienischen Fußball-Erstligisten Cagliari Calcio. Barzagli hatte sich bei der 0:3-Testspielniederlage vor einer Woche gegen Russland eine Wadenzerrung zugezogen. Er wird am Sonntag gegenSpanien und vier Tage später gegen Kroatien ausfallen.

Für Löw steht Startelf - Alle 23 Spieler beim Abschlusstraining

Lwiw (dpa) - Joachim Löw hat sich auf seine Startelf für den EM-Auftakt der deutschen Fußball-Nationalmannschaft festgelegt. Wer an diesem Samstag (20.45 Uhr/ARD) im ukrainischen Lwiw gegen Portugal von Beginn an spielt, will der Bundestrainer seinem Team aber erst am Spieltag mitteilen. «Bei mir sind die Entscheidungen soweit gefallen», verriet Löw am Freitag in der Arena von Lwiw. «Gesundheitliche Probleme gibt es im Moment keine», berichtete Löw bei seinem letzten öffentlichen Auftritt vor dem Turnierbeginn. Alle 23 deutschen Spieler konnten am Abschlusstraining teilnehmen.

Ronaldo warnt vor Löws Team: «Wir sind der Außenseiter»

Lwiw (dpa) - Topscorer Cristiano Ronaldo sieht in der deutschen Fußball-Nationalelf einen kaum zu schlagenden Kontrahenten auf dem angestrebten Weg ins EM-Viertelfinale. «Deutschland hat schon die Euro gewonnen, sie haben haben hervorragende Spieler, sie sind der Favorit», urteilte der Superstar von Real Madrid einen Tag vor dem Turnierauftakt der Portugiesen gegen Deutschland an diesem Samstag (20.45 Uhr) im ukrainischen Lwiw. Coach Paulo Bento kündigte nichtsdestotrotz an, «von der ersten Minute auf drei Punkte» zu drängen.

Russland startet mit 4:1-Sieg gegen Tschechien

Breslau (dpa) - Russland ist mit einem überzeugenden Sieg in die Fußball-Europameisterschaft gestartet. Die Sbornaja gewann am Freitag in Breslau mit 4:1 (2:0) gegen Tschechien und setzte sich mit drei Punkten an die Tabellenspitze der Gruppe A. Vor 40 803 Zuschauern erzielten Alan Dsagojew (15./79. Minute), Roman Schirokow (24.) und Roman Pawljutschenko (82.) die Treffer für das Team des niederländischen Trainers Dick Advocaat, das im Stile eines Turnierfavoriten auftrat. Der künftige Wolfsburger Vaclav Pilar (52.) traf für die Tschechen. Kein Sieger im EM-Eröffnungsspiel: Polen gegen Griechenland 1:1

Warschau (dpa) - Co-Gastgeber Polen ist mit einem 1:1 (1:0) gegen Griechenland in die Fußball-Europameisterschaft gestartet. Vor 58 000 Zuschauern in Warschau brachte Robert Lewandowski vom deutschen Meister Borussia Dortmund die Hausherren am Freitag in der 17. Minute in Führung. Dimitrios Salpingidis (51.) glich für die Griechen aus. Beide Teams beendeten das umkämpfte Spiel nur mit zehn Mann. Zunächst sah der Bremer Sokratis (44.) wegen wiederholten Foulspiels die Gelb-Rote Karte, dann musste Polens Torwart Wojciech Szczesny (69.) wegen einer Notbremse vom Feld. Däne Zimling verletzt sich im Abschlusstraining

Charkow (dpa) - Der dänische Fußball-Profi Niki Zimling hat sich im Abschlusstraining vor der EM-Auftaktpartie am Samstag gegen die Niederlande im Metalist-Stadion in Charkow eine Verletzung zugezogen. Zimling sei zu weiteren Untersuchungen ins Krankenhaus gebracht worden, hieß es. Über Art und Schwere der Blessur gab es vom Dänischen Fußball-Verband jedoch keine nähere Auskunft. Ob der 27 Jahre alte Mittelfeldspieler von Club Brügge im Spiel gegen die Niederlande spielen kann, war vorerst offen.

Englands Fußballer besuchen Holocaust-Gedenkstätte Auschwitz

Krakau (dpa) - Ein Teil des englischen Fußball-Nationalteams hat am Freitag die Holocaust-Gedenkstätte Auschwitz besucht. Ein anderer Teil blieb in Krakau, wo die Engländer ihr EM-Quartier haben und besichtigte dort das Schindler-Museum. Nach Angaben des englischen Verbandes FA stand es den Spielern offen, ob sie nach dem öffentlichen Training am Freitagvormittag ins rund 70 Kilometer entfernte Auschwitz fahren oder in Krakau bleiben wollten.