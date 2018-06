Kiew (AFP) Fast einen Monat nach seinem Verschwinden ist ein spanischer Fußball-Fan in der Ukraine ermordet aufgefunden worden. Die Leiche des 46-Jährigen sei in der kleinen Stadt Makejewka in der östlichen Region Donezk entdeckt worden, berichteten örtliche Medien am Samstag. Demnach nahm die Polizei drei Männer wegen Mordverdachts fest.

