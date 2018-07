Köln (SID) - Am zweiten Tag der Europameisterschaft startet auch die deutsche Mannschaft in das Turnier. Portugal wartet in der Gruppe B in Lwiw als schwerer Brocken auf die DFB-Auswahl. Besonders Cristiano Ronaldo wird die deutsche Defensive voraussichtlich vor große Probleme stellen. Anpfiff ist um 20.45 Uhr. Zuvor treten bereits um 18.00 Uhr die Niederlande gegen Dänemark an.

Im Dameneinzel-Finale der French Open stehen sich ab 15 Uhr Maria Scharapowa und Sara Errani gegenüber. Die Russin, ab Montag die neue Nummer eins der Weltrangliste, hat in Paris die Chance, nach ihren Erfolgen in Melbourne, Wimbledon und New York auch das vierte Grand-Slam-Turnier zu gewinnen. Für ihre Gegnerin aus Italien bietet sich ebenfalls eine außergewöhnliche Gelegenheit. Nach ihrem Sieg im Doppel kann Errani im Einzel das Double von Paris perfekt machen.

Im kanadischen Montréal könnte es an diesem Wochenende bereits den siebten Sieger im siebten Rennen der Formel-1-Saison geben. Verhindern will dies unter anderem Doppel-Weltmeister Sebastian Vettel, der beim Großen Preis von Kanada als erster Fahrer seinen zweiten Sieg feiern will. Um 16.00 Uhr steht das letzte freie Training auf dem Programm. Um 19.00 Uhr kämpfen die Fahrer dann um die Pole-Position.