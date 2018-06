Tokio (SID) - Der britische Extrem-Ruderer Charlie Martell musste bei seinem Versuch, den Nordpazifik im Rekordtempo zu durchqueren, von einem Schiff gerettet werden. Der 41-Jährige, der vom japanischen Choshi nach San Francisco rudern wollte, gab bereits am Donnerstag ein Mayday-Signal ab, nachdem sein Boot durch einen heftigen Sturm beschädigt worden war. Ein Frachtschiff sammelte Martell, der nach seinem Start am 4. Mai die Strecke als erster Mensch ohne fremde Hilfe zurücklegen wollte, 36 Stunden später 1200 km von der japanischen Küste entfernt auf. Martell war trotz des Zwischenfalls in guter körperlicher Verfassung.