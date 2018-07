London (SID) - Die deutschen Hockey-Damen haben den Einzug ins Finale des vorolympischen Sechs-Nationen-Turniers in London verpasst. Die DHB-Auswahl unterlag in einem dramatischen Halbfinale der australischen Nationalmannschaft in buchstäblich letzter Sekunde mit 2:3 (1:0). Auf dem Gelände der Westminster-Universität sah das Team von Bundestrainer Michael Behrmann dabei lange Zeit wie der Sieger aus. Nach Toren von Maike Stöckel (5.) und Eileen Hoffmann (49.) lagen die deutschen Damen bereits mit zwei Toren in Front, ehe Emily Smith (54.) mit ihrem Treffer den Anschluss markierte.

Kurz vor Schluss drehten die Australier das Spiel. Erst gelang Kobie McGurk (65.) der Ausgleich. Als die Spielzeit bei der letzten Strafecke der Australierinnen bereits abgelaufen war, schoss Anna Flanagan ihr Team ins Finale. Dort trifft die australische Auswahl auf Olympiasieger Niederlande, der im ersten Halbfinale Südafrika im Penaltyschießen (4:2) bezwungen hatte.

Entsprechend enttäuscht zeigte sich der Bundestrainer nach dem Spiel. "Wenn man 2:0 führt, darf man nicht mehr verlieren. Zumal wir Chancen hatten, den Deckel drauf zu machen. Leider haben wir dann kurz vor Schluss die Spannung verloren und das Spiel noch aus der Hand gegeben", sagte Behrmann.

Am Sonntag bestreiten die deutschen Spielerinnen zum Abschluss des Turniers das Spiel um Platz drei gegen Südafrika (14.15 Uhr). Im Anschluss stehen noch zwei Testspiele gegen Australien auf dem Programm, bevor Behrmann seinen 16-köpfigen Olympiakader bekanntgibt.