London (SID) - Den Besuchern droht bei den Olympischen Sommerspielen 2012 in London (27. Juli bis 12. August) womöglich ein Verkehrschaos. Wie die Gewerkschaft "Unite" am Samstag berichtete, haben sich etwa 8000 Busfahrer für mögliche Streiks ausgesprochen, falls sie für ihre Zusatzschichten während des Sporthöhepunktes nicht extra bezahlt werden sollten.

"Unite" erhofft sich Bonuszahlungen in Höhe von umgerechnet 618 Euro pro Kopf. Nach der Abstimmung soll nun entschieden werden, an welchen Tagen gestreikt werden könnte. Während der Spiele erwarten die Veranstalter in London mindestens 800.000 zusätzliche Besucher. So müssen beispielsweise 10.500 Athleten, 9.000 Offizielle und 20.000 Journalisten transportiert werden.