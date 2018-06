Köln (SID) - Nur einen Tag nach dem enttäuschenden 1:1 im Eröffnungsspiel gegen Griechenland ist bei EM-Gastgeber Polen wieder Zuversicht eingekehrt. "Wir haben keine Angst. Wir werden den nächsten Schritt machen. Was wir in der ersten Halbzeit gegen Griechenland gezeigt haben, müssen wir 90 Minuten lang gegen Russland geben", sagte Kapitän Jakub Blaszczykowski vom deutschen Meister Borussia Dortmund am Samstag in Warschau dem SID.

Eugen Polanski vom Bundesligisten FSV Mainz 05 gab zu, dass die Enttäuschung über das unnötige Unentschieden "noch in den Köpfen" stecke. "Trotzdem haben wir uns darauf eingeschworen, dass wir nur noch nach vorne schauen auf das Spiel gegen Russland, das enorm wichtig für uns ist", sagte Polanski.



Zum Helden des ersten Spiels war Ersatztorhüter Przemyslaw Tyton avanciert. Tyton hatte in der ersten Aktion nach seiner Einwechslung in der 71. Minute den Strafstoß von Georgios Karagounis pariert und dabei offenbar Beistand von ganz oben. Er habe für den Torhüter gebetet, teilte der Krakauer Erzbischof Stanislaw Dziwisz mit. "Mit meinem ganzen Herzen waren meine Gebete bei ihm. Als er den Schuss gehalten hatte, empfand ich große Erleichterung", schrieb der ehemalige Sekretär des verstorbenen Papstes Johannes Paul II. in seinem Blog.



Er habe das Spiel zwar nicht sehen können, sei aber über den Verlauf informiert gewesen, so Dziwisz. "Zum Glück hat der Himmel unsere Mannschaft unterstützt. Das Unentschieden scheint mir ein gerechtes Ergebnis. Wir sollten uns daran erinnern, dass ein Remis kein Rückschlag ist", schrieb der im katholischen Polen populäre 73-Jährige.



Derweil sprach sich der viermalige Weltmeister Italien vor dem Topspiel der EM-Gruppenphase am Sonntag (18.00 Uhr/ZDF) in Danzig gegen Titelverteidiger Spanien Mut zu. "Wenn wir so spielen, wie wir uns das vorstellen, dann können wir auch mit einem so großartigen Team wie das der Spanier mithalten", sagte Nationaltrainer Cesare Prandelli auf einer Pressekonferenz, die 28 Kamerateams und etwa 200 Journalisten ins Danziger Stadion gelockt hatte.



Der Kapitän der Squadra Azzurra, Gianluigi Buffon, hält indes große Stücke auf die Zauberkünstler von der iberischen Halbinsel. "Die haben keine Angst vor uns, die müssen niemanden fürchten. Aber sie werden uns respektieren", sagte der Torhüter. Angesprochen auf die Titelchancen der Italiener verwies Buffon auf die EM-Überraschungssieger Dänemark (1992) und Griechenland (2004): "Sie waren nicht die Stärksten, aber sie waren am Ende die Besten."



Für einen der Besten aller Zeiten hält Kroatiens Fußball-Nationaltrainer Slaven Bilic seinen Kollegen auf der irischen Bank. Kurz vor dem ersten EM-Auftritt seiner Mannschaft am Sonntag (20.45 Uhr/ZDF) in Posen gegen Irland lobte der ehemalige Bundesligaprofi seinen Gegenüber Giovanni Trapattoni in den höchsten Tönen. "Er ist der 'Mister Fußball'. Er hat nur bei Topklubs gearbeitet. In Deutschland ist er immer noch für seine Zeit bei Bayern München berühmt. Ich bin von ihm fasziniert und habe größten Respekt vor ihm", sagte Bilic auf einer Pressekonferenz.



Vor dem Spiel gegen Irland versuchte der 43-Jährige zudem, den Druck von seinem Team zu nehmen. "Ich denke nicht, dass das Spiel vorentscheidend ist. Nach dem Spiel wird nichts entschieden sein. Wir müssen uns von Spiel zu Spiel steigern", entgegnete der Bilic der Berichterstattung der kroatischen Medien, die das Spiel gegen die kampfstarken Iren bereits seit Wochen als "Schlüsselspiel" bezeichnen.