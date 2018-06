Halle/Westfalen (SID) - Tommy Haas hat auch in seinem 17. Jahr als Tennisprofi noch konkrete Ziele. "Ich will die 500 Siege schaffen", sagte der 34-Jährige vor den am Montag beginnenden Gerry Weber Open im westfälischen Halle. Bislang hat der ehemalige Weltranglistenzweite 476 Erfolge auf seinem Konto. Weitere sollen beim einzigen deutschen Rasenturnier folgen, das er 2009 schon einmal gewann. Seinen ersten Einzelsieg auf der ATP-Tour hatte der gebürtige Hamburger mit Wohnsitz in Sarasota/Florida im August 1996 beim Turnier in Indianapolis gegen den Belgier Dick Norman gefeiert.

In Halle wird Tommy Haas zum elften Mal aufschlagen und erhofft sich dort, "meinen 13. Titelgewinn auf der Tour feiern zu können". Körperlich sei er topfit, sagte Haas und erklärte seine Motivation, weiter das Racket zu schwingen: "Meine Frau motiviert mich, und wir beide sind sehr ehrgeizig. Ich will einfach sehen, wie weit ich in meiner Tenniskarriere noch kommen kann. Das spornt mich an. Tag für Tag." Derzeit belegt Haas, der bei den French Open als Qualifikant und bester Deutscher in die dritte Runde gekommen war, im ATP-Ranking Platz 112.

Ein weiterer Grund für seine tägliche Schufterei ist 18 Monate alt: Tochter Valentina. "Ich hoffe, dass sie mich noch eines Tages bewusst spielen sieht", sagt Haas. Schon jetzt erkenne sie ihn im Fernsehen und schwinge selbst mal den Schläger. "Aber das gefällt mir nicht. Ich will nicht, dass sie Tennisprofi wird", so Haas weiter. Der Weg dahin sei lang und hart und nur wenige würden es schaffen, von ihrem Sport zu leben. "Außerdem könnte ich kein Tennisvater sein", sagte Haas.

Einen Zeitpunkt fürs Karriereende nennt Haas nicht: "Das passiert spontan, wenn ich merke, dass irgendetwas fehlt." Furcht vor dem, was danach kommt, hat er nicht: "Während meiner langen Verletzungspausen habe ich mich umgeschaut und mich gefragt, was mich noch interessiert und ich habe schon einige Projekte und Ideen im Auge, somit habe ich keine Angst, nach der Tenniskarriere in ein Loch zu fallen.