Washington (AFP) Die US-Regierung hat eine Untersuchung zu den Informationslecks in ihren Reihen eingeleitet. Justizminister Eric Holder beauftragte am Freitag nach eignen Angaben zwei Staatsanwälte mit strafrechtlichen Ermittlungen zu den Vorfällen. "Die unerlaubte Weitergabe geheimer Informationen kann die Sicherheit des Landes und seiner Bürger beeinträchtigen und wird nicht toleriert", teilte er in einer Erklärung mit.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.