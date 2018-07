Miami (SID) - Angeführt von einem abermals überragenden LeBron James hat Miami Heat in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga ein spektakuläres Comeback perfekt gemacht und ist Oklahoma City Thunder ins Finale gefolgt. Die Startruppe aus Florida gewann das entscheidende Spiel des Western-Conference-Finales gegen die Boston Celtics mit 101:88 und setzte sich nach sieben Spielen mit 4:3 durch. Rekordmeister Boston hatte in der Serie bereits mit 3:2 geführt und am Donnerstag in eigener Halle den ersten Matchball vergeben.

"Wir wollten unseren Fans einen großen Sieg bescheren, das haben wir geschafft. Jetzt freuen wir uns auf die nächste Herausforderung", sagte James, der mit 31 Punkten und 12 Rebounds der bestimmende Mann des Spiels war und nun nach seinem ersten NBA-Titel greift. Bei Boston glänzte Rajon Rondo mit einem "Triple Double" (22 Punkte, 14 Assists, 10 Rebounds).

20.114 Zuschauer in der American Airlines Arena sahen eine starke Anfangsphase der Celtics, die gegen Ende der ersten Halbzeit mit elf Punkten führten. In den beiden letzten Vierteln drehte Miami aber auf, der Schlussabschnitt ging mit 28:15 an die Gastgeber.

Miami tritt im ersten Finalspiel am Dienstag in Oklahoma City an. Die Celtics stehen indes nach dem vergeblichen Anlauf auf den 18. Titel vor einer ungewissen Zukunft: Die "Big Three" Ray Allen, Kevin Garnett (beide 36) und Paul Pierce (34) sind deutlich in die Jahre gekommen.