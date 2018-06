Danzig (SID) - Ungewohnte Trainingseinheit für Miroslav Klose und Per Mertesacker: Der Stürmer und der Abwehrspieler mussten am Sonntagnachmittag in Danzig mit den Reservisten der deutschen Fußball-Nationalmannschaft trainieren, da sie am Vorabend nicht zur Startelf beim 1:0-Erfolg der DFB-Auswahl im ersten EM-Gruppenspiel gegen Portugal gehört hatten. Während Klose in der Schlussphase immmerhin noch für den Torschützen Mario Gomez eingewechselt worden war, musste Mertesacker das komplette Spiel von der Ersatzbank aus verfolgen.

Der Profi vom FC Arsenal und Lazio-Stürmer Klose waren jeweils von einem Stammplatz bei der EM in Polen und der Ukraine ausgegangen. Ebenso wie Klose zählten auch Toni Kroos und Lars Bender, die gegen Portugal noch etwas EM-Luft schnuppern durften, zu der zwölfköpfigen Gruppe, die auf dem Trainingsgelände nahe des deutschen EM-Quartiers Dwór Oliwski ihre Arbeit verrichtete.

Die Startelf gegen Portugal absolvierte ein individuelles Regenerationsprogramm auf dem Hotelgelände.