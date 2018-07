Charkow (SID) - Bayern Münchens Superstar Arjen Robben hat der monatelangen Egoismus-Debatte um seine Person eine Mitschuld an der EM-Auftaktniederlage der niederländischen Fußball-Nationalmannschaft gegen Dänemark (0:1) gegeben. "Vielleicht war es die ganze Scheiße", sagte Robben im ukrainischen Charkow. In seiner besten Szene hatte der Linksfuß im Strafraum nicht den Abschluss gesucht und stattdessen einen erfolglosen Pass gespielt. Dabei habe er die Vorwürfe über seine eigensinnige Spielweise im Hinterkopf gehabt.

Für Robben setzt sich damit ein Trauma fort. Nach dem verschossenen Elfmeter im Champions-League-Finale gegen den FC Chelsea und den Pfiffen der Bayern-Fans drei Tage später in der Allianz Arena hatte Robben in der Wohlfühloase Nationalmannschaft zwischenzeitlich wieder zu sich gefunden. Vor dem "Endspiel" am Mittwoch gegen die mit Bayern-Stars gespickte DFB-Elf muss der 28-Jährige jetzt möglichst schnell wieder den Kopf frei bekommen.