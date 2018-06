Brüssel (dpa) - Spanien kann auf Notkredite von bis zu 100 Milliarden Euro bauen und wird sich als viertes Euroland unter den europäischen Rettungsschirm stellen. Das beschlossen die Finanzminister der Eurozone in einer dreistündigen Telefonkonferenz. Anders als in den Fällen Griechenland, Portugal und Irland wird es dabei erstmals um spezielle Notkredite zur Stabilisierung des Bankensystems gehen. Damit entgeht die viertgrößte Volkswirtschaft den in Madrid befürchteten Auflagen und Kontrollen seines Haushalts.

