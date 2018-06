Brüssel (AFP) Der EU-Wirtschaftskommissar Olli Rehn hat Spanien aufgefordert, den offiziellen Antrag auf europäische Finanzhilfen noch vor dem nächsten Treffen der Eurogruppe am 21. Juni zu stellen. Spanien müsse "schnell" einen formellen Antrag vorlegen, erklärte Rehn am Sonntag in Brüssel. Bei einer Telefonkonferenz am Samstag hatten sich die Finanzminister der Eurozone bereit erklärt, Spanien für seine angeschlagenen Banken bis zu 100 Milliarden Euro zur Verfügung zu stellen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.