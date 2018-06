Montréal (SID) - Rekordweltmeister Michael Schumacher bleibt in der laufenden Formel-1-Saison vom Pech verfolgt. Der siebenmalige Champion musste seinen Mercedes beim Großen Preis von Kanada in Montréal in der 44. von 70 Runden wegen eines technischen Defekts abstellen. Sein klappbarer Heckflügel ging nicht wieder zu. Schumacher war bereits in der 43. Runde in der Box, wenig später kam das endgültige Aus für den Kerpener. Es war bereits der fünfte Ausfall im siebten Saisonrennen. Bislang stehen für Schumacher lediglich zwei zehnte Plätze zu Buche.