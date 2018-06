Posen (dpa) - Kroatien hat einen Auftakterfolg bei der Fußball-EM eingefahren. Die Mannschaft von Trainer Slaven Bilic schlug Irland mit 3:1 und übernahm damit die Tabellenführung in der Gruppe C. Zuvor hatten sich in der Gruppe C Spanien und Italien mit einem 1:1 getrennt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.