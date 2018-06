Kairo (dpa) - Rebellen in Syrien haben nach Angaben der Opposition eine Luftabwehrstellung der syrischen Streitkräfte erobert. Dabei sollen einige Soldaten des Luftabwehrbataillons in der Provinz Homs desertiert sein. Diese Informationen konnten bisher nicht von einer unabhängigen Quelle bestätigt werden. Syrische Truppen beschossen in der Provinz Homs wieder Stellungen der Rebellen. Dabei sollen nach Angaben der Opposition zwei Zivilisten getötet worden sein.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.