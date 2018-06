Kingston (SID) - Leichtathletik-Superstar Usain Bolt ist bei einem leichten Autounfall nach seiner Rückkehr in die jamaikanische Heimat unverletzt geblieben. Dies berichtete eine lokale Tageszeitung. Der Dreifach-Olympiasieger- und Weltrekordler war am frühen Sonntagmorgen gegen 5.15 Uhr von einer Party auf dem Weg nach Hause, als sich der Unfall in einer belebten Gegend der Hauptstadt Kingston ereignete. Bolt blieb unversehrt und fuhr anschließend weiter.

Der 25-Jährige hatte zuletzt drei Rennen in Europa bestritten und dabei in Rom mit 9,76 Sekunden eine Jahres-Weltbestzeit erzielt. Anschließend legte er in Oslo 9,79 Sekunden nach.

Für Usain Bolt war es der zweite Unfall binnen vier Jahren. Im April 2009 war er ebenfalls in Kingston mit leichten Verletzungen am linken Fuß davongekommen, die er sich beim Verlassen seines beschädigten Wagens zugezogen hatte. Dabei handelte es sich um einen 420 PS starken und 70.000 Euro teuren Sportwagen bayerischer Herkunft. Diesen hatte er von seinem Ausrüster zum Geburtstag bekommen.