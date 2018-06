London (dpa) - Nach sechs Tagen im Krankenhaus hat Queen-Ehemann Prinz Philip am Sonntag seinen 91. Geburtstag im Kreise seiner Familie gefeiert. Der Buckingham Palast machte keine Angaben über die Feierlichkeiten. «Er macht nichts Großes», sagte ein Sprecher lediglich.

Am Montag sollen insgesamt 103 Schuss Salut zu Ehren des Herzogs von Edinburgh abgefeuert werden - 62 im Tower of London, 41 im Hyde-Park.

Philip hatte sich vermutlich während des Diamantenen Thronjubiläums der Königin eine Blasenentzündung zugezogen. Stundenlang hatte er an der Seite der Queen bei kaltem Wind und Regenwetter an Deck eines Bootes auf der Themse gestanden. Er war am vergangenen Montag ins Krankenhaus gebracht worden und verpasste einen Teil der Feierlichkeiten zu Ehren seiner Frau. Die Queen und Philip sind seit fast 65 Jahren verheiratet.

Philip zeigte sich am Samstag gut gelaunt vor dem Klinikeingang und winkte in die Kameras, als er das King-Edward-VII.-Krankenhaus im Zentrum Londons verließ. Zuvor hatte er sich per Handschlag beim Klinikpersonal bedankt. Er bestieg einen Land Rover, mit dem er - eskortiert von der Polizei - nach Hause gebracht wurde. Auf die Frage von Reportern, ob es ihm besser gehe, nickte er.

Unklar war zunächst, wann der Prinzgemahl sich wieder seinen Verpflichtungen widmen kann. Am nächsten Samstag steht die große Parade zum 86. Geburtstag der Queen auf dem Programm. Traditionell nimmt Philip das «Trooping the Colour» an der Seite der Königin ab.