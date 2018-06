Köln (SID) - Am dritten Tag der Europameisterschaft in Polen und der Ukraine steht das nächste Top-Duell an. Welt- und Europameister Spanien eröffnet die Gruppe C mit dem Spiel gegen den viermaligen Weltmeister Italien. Anpfiff ist um 18.00 Uhr in Danzig. Nach dem Aufeinandertreffen der beiden Top-Teams schließen die zwei Außenseiter in der Gruppe den EM-Tag ab: Um 20.45 Uhr kämpfen Irland und Kroatien in Posen um die ersten Punkte.

Weltmeister Sebastian Vettel hat im kanadischen Montréal beste Voraussetzungen, um als erster Fahrer in dieser Saison zum zweiten Mal ganz oben auf dem Treppchen zu stehen. Vettel geht von der Pole Position ins Rennen und will verhindern, dass es im siebten Rennen der Formel-1-Saison bereits den siebten Sieger gibt. Um 20.00 Uhr erlischt in Montréal die letzte Startlampe.

Rafael Nadal jagt in Paris seinem siebten French-Open-Titel hinterher. Bis zum Finale ab 15.00 Uhr hat er dabei keinen einzigen Satz abgegeben. Nur Novak Djokovic steht noch zwischen den Sandplatzkönig und seinem historischen Erfolg. Kann auch die Nummer eins der Welt Nadal nicht stoppen, würde der Spanier zum alleinigen Rekordsieger von Roland Garros aufsteigen. Auch Djokovic kann Geschichte schreiben: Nach seinen Siegen in Wimbledon, bei den US Open und den Australian Open hat der Serbe die Chance, alle vier Grand-Slam-Titel gleichzeitig zu besitzen.

In der Finalserie der deutschen Basketball-Bundesliga haben die Brose Baskets Bamberg vor dem dritten Spiel gegen ratiopharm Ulm alle Trümpfe in der Hand. Nach zwei deutlichen Erfolgen benötigt die Mannschaft von Trainer Chris Fleming nur noch einen Sieg, um Geschichte zu schreiben. Mit der Meisterschaft würden die Bamberger zum dritten Mal in Folge das Double gewinnen. Um 15.00 Uhr startet das vielleicht letzte Saisonspiel in Bamberg.