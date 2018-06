Köln (SID) - Der 12:10-Favorit Novellist hat das Union-Rennen auf der Galopprennbahn in Köln überlegen gewonnen und geht damit als Favorit in das Deutsche Derby am 1. Juli in Hamburg. Der Dreijährige siegte in der mit 100.000 Euro dotierten wichtigen Derby-Vorprüfung unter Jockey Eduardo Pedroza nach 2200 m mit fünf Längen Vorsprung auf Munic Boy mit Frederik Tylicki.

Der von Andreas Wöhler für Dr. Christoph Berglar trainierte Novellist ist damit bei vier Starts noch ungeschlagen. Für seinen Sieg in Köln gab es 60.000 Euro.