Gent (SID) - Säbelfechterin Alexandra Bujdoso (Koblenz) ist wenige Wochen vor den Sommerspielen in London noch nicht in Olympiaform. Die 22-Jährige verlor beim Weltcup im Gent bereits in der ersten Runde gegen die Französin Flora Palu 5:15 und belegte in der Endabrechnung Platz 42. Beste Deutsche wurde die deutsche Meisterin Stefanie Kubissa (Dormagen) auf Rang acht, es gewann die Italienerin Ilaria Bianco.

Im Teamwettbewerb am Sonntag schieden die deutschen Säbelfechterinnen bereits in der ersten Runde aus. Sie verloren 44:45 gegen Aserbaidschan und landeten am Ende auf Platz zehn. Am kommenden Freitag startet die EM im italienischen Legnano als wichtigster Test vor den Olympischen Spielen.

Bujdoso hatte sich als einzige deutsche Säbelfechterin für den Einzelwettbewerb in London qualifiziert. Der Mannschaftswettbewerb ist in diesem Jahr nicht olympisch.