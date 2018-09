Berlin (SID) - Die deutschen Volleyballer haben ihren großen Traum wahr gemacht und sich für die Olympischen Spiele in London qualifiziert. Das Team von Bundestrainer Vital Heynen gewann beim Qualifikationsturnier in Berlin das letzte Spiel gegen Tschechien mit 3:1 (25:22, 23:25, 25:23, 25:21) und feierte den Turniersieg, der zur Teilnahme an den Sommerspielen (27. Juli bis 12. August) berechtigt.

Die Deutschen hatten bereits am Samstag mit dem 3:2 im Schlüsselspiel gegen Vize-Weltmeister Kuba den Grundstein für die Teilnahme gelegt und machten mit dem Sieg über die bereits zuvor ausgeschiedenen Tschechen alles klar. Die Volleyballer sind damit die dritte deutsche Mannschaft neben den Hockey-Herren und -Damen, die den Sprung nach London geschafft hat. Die Fußballer, Handballer, Basketballer, Wasserballer und die Volleyballerinnen waren zuvor gescheitert.

Garant für den Erfolg war neben einer zum Teil überragenden Mannschaftsleistung Diagonalangreifer Georg Grozer, der gegen Kuba 35 Zähler machte und auch gegen die Tschechen ebenfalls zum Topscorer avancierte. Er krönte mit dem Olympia-Ticket eine perfekte Saison.

Mit diesem Erfolg haben die deutschen Volleyballer unter der Leitung des neuen Bundestrainers Heynen knapp neun Monate nach dem unrühmlichen Vorrunden-Aus bei der EM in Österreich und Tschechien aus ihrem Leistungstief herausgefunden. Bereits am Dienstag reist die Mannschaft zum zweiten World-League-Turnier nach Buenos Aires/Argentinien.