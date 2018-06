Sofia (SID) - Die Volleyballer aus Bulgarien komplettieren das Teilnehmerfeld bei den Olympischen Spielen in London (27. Juli bis 12. August). Beim Qualifikationsturnier in Sofia setzte sich der Gastgeber im letzten Spiel mit 3:1 gegen Ägypten durch und löste durch den Sieg wenige Stunden nach der deutschen Mannschaft das Ticket. Die Auswahl des Deutschen Volleyball-Bundes (DVV) hatte sich in Berlin durch einen abschließenden 3:1-Sieg gegen Tschechien qualifiziert.

Neben Deutschland und Bulgarien spielen Olympia-Gastgeber Großbritannien, Russland, Polen, Brasilien, Tunesien, Italien, Argentinien, Serbien, Australien sowie die USA in der britischen Hauptstadt um den Titel.