Istanbul (AFP) Der neue Chef des oppositionellen Syrischen Nationalrats (SNC) hat die Mitglieder der Regierung von Präsident Baschar al-Assad zum Überlaufen aufgefordert. "Wir appellieren an alle Vertreter des Regimes und der Institutionen, überzulaufen", sagte Abdel Basset Sajda am Sonntag in Istanbul. Zugleich rief er die Syrer in aller Welt auf, gegen das gewaltsame Vorgehen der syrischen Sicherheitskräfte zu protestieren. Die im Exil lebenden Syrer sollten Sitzblockaden vor den syrischen Botschaften im Ausland organisieren, sagte Sajda.

