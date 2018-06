Berlin (AFP) SPD-Chef Sigmar Gabriel hat Äußerungen aus der Bundesregierung kritisiert, wonach die Finanztransaktionssteuer nicht mehr in dieser Legislaturperiode kommt. Was die Union am Wochenende getan habe, sei "das Gegenteil von vertrauenswürdigem Verhandeln", sagte Gabriel am Sonntag in der ARD-Sendung "Bericht aus Berlin". Sie habe all das, was sie am Freitag unterzeichnet habe, am Wochenende wieder in Frage gestellt. Wie SPD-Fraktionschef Frank-Walter Steinmeier forderte auch Gabriel von Union und FDP einen förmlichen Kabinettsbeschluss zur Finanztransaktionssteuer.

