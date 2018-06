London (AFP) Die Hälfte der Briten hat sich in einer Umfrage für ein sofortiges Referendum über eine Neubewertung der Beziehung Großbritanniens zur EU ausgesprochen. Während 49 Prozent der Befragten eine Volksabstimmung in Kürze befürworteten, gaben 81 Prozent an, diese sollte in den nächsten Jahren abgehalten werden, wie aus der am Montag in der Zeitung "Times" veröffentlichten Umfrage hervorgeht.

