Karlsruhe (dpa) - Die Drogeriemarktkette dm will bis zu 80 Märkte der insolventen Schleckertochter IhrPlatz übernehmen. Logistisch ließen sich die Märkte sofort integrieren, eine Umstellung auf das Ladenbild von dm könne zeitnah vollzogen werden, erklärte dm-Chef Erich Harsch. Man sei an 60 bis 80 IhrPlatz-Filialen interessiert. Am vergangenen Freitag hatte sich der Münchner Investor Dubag zurückgezogen, der IhrPlatz und Schlecker XL übernehmen wollte. Die Zukunft beider Unternehmen ist deshalb wieder unklar.

