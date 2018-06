Bengasi (AFP) Ein Konvoi der britischen Vertretung in Libyen ist am Montag von einer Granate getroffen worden. Wie aus Sicherheits- und Diplomatenkreisen verlautete, traf die Granate am Nachmittag ein Fahrzeug des britischen Konvois in der ostlibyschen Stadt Bengasi. Nach Angaben einer Sprecherin der britischen Botschaft wurde ein Mensch verletzt.

