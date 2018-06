Rekord: Rafael Nadal zum siebten Mal French-Open-Sieger

Paris (dpa) - Rafael Nadal hat als erster Tennisprofi zum siebten Mal die French Open gewonnen. Der Weltranglisten-Zweite besiegte am Montag den Serben Novak Djokovic mit 6:4, 6:3, 2:6, 7:5. Das Finale war am Sonntagabend wegen Regens im vierten Satz beim Stand von 1:2 aus Nadals Sicht vertagt worden. Der 26-jährige Spanier machte seinen 52. Sieg in seinem 53. Match im Stade Roland Garros perfekt und distanzierte als Rekordhalter von Paris den sechsmaligen Turniersieger Björn Borg.

Tennis-Jungprofi Stebe im Achtelfinale der Gerry Weber Open

Halle/Westfalen (dpa) - Tennis-Jungprofi Cedrik-Marcel Stebe hat das Achtelfinale der 20. Gerry Weber Open erreicht. Allerdings musste er am Montag gegen den Argentinier Carlos Berlocq Schwerstarbeit leisten: Erst nach 2:46 Stunden und dem achten Matchball stand der 6:3, 3:6, 7:5-Sieg des Vaihingers bei dem mit 663 750 Euro dotierten ATP-Rasenturnier fest. Die Topstars Roger Federer (Schweiz) und Paris-Sieger Rafael Nadal (Spanien) haben in der ersten Runde Freilos und starten frühestens am Mittwoch in das Turnier.

Erfurter Blutaffäre: Freispruch für Eisschnellläuferin Judith Hesse

Köln/Bonn (dpa) - Das erste Schiedsgerichtsverfahren im Zuge der Erfurter Blutmanipulations-Affäre gegen die Eisschnellläuferin Judith Hesse ist mit einem Freispruch zu Ende gegangen. Das teilte die Nationale Anti-Doping-Agentur (NADA) am Montag mit. Die UV-Bestrahlung ihres Blutes am 1. Februar 2011 sei zwar ein Dopingvergehen gewesen, in dem konkreten Einzelfall liege aber kein Verschulden der Athletin vor. Deshalb wurde von einer Bestrafung abgesehen. Weiter anhängig ist beim Sport-Schiedsgericht das Verfahren gegen den Biberacher Bahnradsportler Jakob Steigmiller.

DOSB verlängert Olympia-Qualifikation für Leichtathleten

Düsseldorf (dpa) - Der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) hat den Zeitraum der Olympia-Qualifikation für die deutschen Leichtathleten verlängert. Wie der Deutsche Leichtathletik-Verband (DLV) am Montag mitteilte, stimmte der DOSB einem entsprechenden Antrag zu. Damit erhalten die Mittel- und Langstreckler die Möglichkeit, noch bis einschließlich 6. Juli die Norm für die Olympischen Spiele in London (27. Juli bis 12. August) zu erfüllen.

Ex-Nationalspieler Montella neuer Trainer beim AC Florenz

Florenz (dpa) - Der ehemalige italienische Fußball-Nationalspieler Vincenzo Montella ist neuer Trainer beim AC Florenz. Wie der Verein am Montag bekanntgab, unterschrieb der 37 Jahre alte Ex-Torjäger in der Toskana einen Zweijahresvertrag. In der Rückrunde der Saison 2010/11 hatte Montella beim AS Rom sein Trainerdebüt gegeben, zuletzt war er für Catania Calcio in der Serie A aktiv. Als Spieler ging Montella für Sampdoria Genua und die Roma auf Torejagd. In der Hauptstadt gewann er 2001 den Meister-Titel. Mit der Nationalmannschaft wurde er im Jahr 2000 Vize-Europameister.

Alle sportlich qualifizierten Fußball-Teams erhalten Drittliga-Lizenz

Frankfurt/Main (dpa) - Alle sportlich für die 3. Fußball-Liga qualifizierten Teams haben vom Deutschen Fußball-Bund (DFB) die Lizenz für das Spieljahr 2012/2013 erhalten. Das gab der DFB am Montag nach der Prüfung der wirtschaftlichen und technisch-organisatorischen Leistungsfähigkeit der Clubs bekannt. Demnach konnten auch die immer wieder mit wirtschaftlichen Problemen in Verbindung gebrachten Vereine Alemannia Aachen, Arminia Bielefeld, SpVgg Unterhaching und SV Babelsberg 03 die Leistungsfähigkeit nachweisen.

Abstiegsspiel des Davis-Cup-Teams gegen Australien in Hamburg

Hamburg (dpa) - Das deutsche Davis-Cup-Team bestreitet die Relegationspartie gegen Australien am Hamburger Rothenbaum. Wie der Deutsche Tennis Bund (DTB) am Montag mitteilte, kehrt die Herren-Auswahl erstmals nach 14 Jahren wieder an den Sitz des Verbandes zurück. Die Begegnung findet vom 14. bis 16. September auf dem Center Court am Rothenbaum statt. Als Belag entschied sich Teamchef Patrik Kühnen für Sand.