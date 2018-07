Jerusalem (AFP) Unbekannte haben die Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem geschändet. Auf der Eingangsmauer zur Gedenkstätte in Jerusalem sei am Morgen auf Hebräisch die Aufschrift "Danke Hitler für die Schoah" entdeckt worden, berichtete Polizeisprecher Micky Rosenfeld am Montag. Die Polizei habe Ermittlungen in alle Richtungen eingeleitet. "Es könnten ebensogut Kinder dahinterstecken wie Vandalen oder Einzeltäter mit anderen Motiven", sagte Rosenfeld. Yad Vashem ist die wichtigste Gedenkstätte zur Erinnerung an die Vernichtung von rund sechs Millionen Juden durch die Nazis im Zweiten Weltkrieg.

