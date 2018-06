Augsburg (AFP) Beim Zusammenstoß eines Lastwagens mit einer Straßenbahn sind in Augsburg 48 Menschen verletzt worden, die meisten von ihnen aber nur leicht. Wie ein Polizeisprecher am Dienstag sagte, kamen nach dem Unfall am späten Montagnachmittag elf Verletzte in Krankenhäuser. Vier von ihnen wurden schwerer verletzt. Der 30-jährige Fahrer des Zementlasters und der 41 Jahre alte Straßenbahnführer erlitten einen Schock.

