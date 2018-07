Berlin (AFP) Deutschland stemmt sich gegen beim G-20-Gipfel nächste Woche erwartete Forderungen nach mehr Wachstumsimpulsen in Europa. "Die Verantwortung für die Weltwirtschaft liegt auf vielen Schultern", hieß es am Dienstag in Regierungskreisen in Berlin. Deutschland werde bei dem Gipfel am Montag und Dienstag in Mexiko für Wachstum und Konsolidierung werben. "Beides sind keine Gegensätze", hieß es in den Kreisen weiter.

