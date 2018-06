Breslau (dpa) - Tschechiens Fußball-Nationalmannschaft hat den ersten Sieg bei der EM eingefahren und das vorzeitige Turnieraus verhindert. Der Wolfsburger Bundesliga-Profi Petr Jiracek und sein künftiger Teamkollege Vaclav Pilar erzielten in Breslau die frühen Tore zum 2:1 -Erfolg gegen Griechenland. Theofanis Gekas traf für Griechenland. Durch den Erfolg zogen die Tschechen mit drei Punkten in der Gruppe A an den Griechen vorbei, die weiter einen Zähler auf dem Konto haben. Am Abend treffen noch Russland und EM-Gastgeber Polen aufeinander.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.