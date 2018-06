New York (dpa) - Mit fast drei Jahrzehnten Verspätung hat US-Schauspieler David Arquette seine Bar Mitzwa gefeiert. Das Fest kennzeichnet im jüdischen Glauben die Religionsmündigkeit von Heranwachsenden: Jungen feiern es gewöhnlich mit 13 Jahren - Arquette ist mittlerweile allerdings 40 Jahre alt.

«Ich hatte heute an der Klagemauer meine Bar Mitzwa. Endlich bin ich ein Mann», schrieb Arquette am Montag über den Kurznachrichtendienst Twitter und veröffentlichte ein Bild von sich vor der Mauer in Jerusalem. Der «Scream»-Darsteller befindet sich nach eigenen Angaben für Dreharbeiten in Israel.

David Arquette auf Twitter