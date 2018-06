Düsseldorf (dpa) - Nach dreiwöchigen Verhandlungen steht der Koalitionsvertrag von SPD und Grünen in Nordrhein-Westfalen. Das bestätigte die Verhandlungsführerin der Grünen, Schulministerin Sylvia Löhrmann, am Dienstag in Düsseldorf.

SPD und Grüne hatten zuvor in nächtlichen Einzelgesprächen letzte Streitpunkte ausgeräumt. Einzelheiten des Koalitionsvertrages wollen Ministerpräsidentin Hannelore Kraft (SPD) und Löhrmann am Mittag in einer Pressekonferenz vorstellen.

Am Freitag müssen Sonderparteitage von SPD und Grünen das Vertragswerk noch beschließen. Dann kann Kraft am 20. Juni im Landtag für fünf Jahre zur Ministerpräsidentin wiedergewählt werden - diesmal mit eigener rot-grüner Mehrheit.

SPD und Grüne hatten die Landtagswahl am 13. Mai gewonnen. Seit 2010 haben sie in Deutschlands einziger Minderheitsregierung zusammengearbeitet.