Moskau (SID) - Große Ehre für die frisch gebackene French-Open-Siegerin Maria Scharapowa. Wie der russische Tennis-Verband am Dienstag mittteilte, wird die Weltranglistenerste bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele am 27. Juli in London das russische Team als Fahnenträgerin ins Olympiastadion führen. "So weit ich weiß, sind auch Roger Federer und Rafael Nadal als Fahnenträger eingeplant. Das zeigt, dass die Popularität unserer Sportart weltweit wächst", sagte Russlands Verbandspräsident Schamil Tarpischtschew.

Scharapowa hatte am vergangenen Samstag in Paris ihren vierten Grand-Slam-Titel gewonnen. Im Finale bezwang sie die Italienerin Sara Errani 6:3, 6:2 und erhielt daraufhin unter anderem Glückwünsche des russischen Präsidenten Wladimir Putin. In London wird sie zum ersten Mal an Olympischen Spielen teilnehmen. 2008 in Peking hatte sie wegen einer Schulterverletzung absagen müssen.