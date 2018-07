Bad Gastein (dpa) - Die an Nummer eins gesetzte Julia Görges aus Bad Oldesloe hat im Erstrundenmatch des WTA-Turniers in Bad Gastein überraschend gegen die Niederländerin Richel Hogenkamp verloren. Auf Sand unterlag die Nummer 25 der WTA-Rangliste in Österreich der 20-Jährigen 6:3, 3:6, 3:6.

Hogenkamp ist auf Platz 211 der Tennis-Weltrangliste. Görges war nach dem Turniersieg 2010 schon im vergangenen Jahr in der ersten Runde gescheitert. In die zweite Runde des mit 220 000 Dollar dotierten Turniers einziehen konnte dagegen Sarah Gronert (Ratingen). Gut eine Woche nach ihrem 26. Geburtstag gewann die Nummer 173 der Weltrangliste gegen Eva Birnerova (Tschechien) 6:2, 6:0.