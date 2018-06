Tokio (dpa) - Die Börse in Tokio hat in Folge positiver Vorgaben der Wall Street und einer Abschwächung des Yen fester geschlossen. Der Nikkei-Index notierte zum Handelsende einen Aufschlag von 0,60 Prozent beim Stand von 8587,84 Punkten. Um 15.00 Uhr Ortszeit lag der Euro bei 1,2490-91 Dollar nach 1,2496-98 Dollar am späten Vortag.

