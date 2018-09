Berlin (dpa) - Die Opposition hat Entwicklungsminister Dirk Niebel wegen der sogenannten Teppich-Affäre scharf attackiert. Der Minister sei nicht mehr tragbar und solle zurücktreten, forderte der SPD-Abgeordnete Sascha Raabe in einer Aktuellen Stunde des Bundestags. In einer kurzen Erklärung entschuldigte sich Niebel vor dem Parlament für seinen Fehler. Niemand ärgere sich über den Vorgang mehr als er, sagte der Minister. Er bedaure auch, den BND-Präsidenten durch sein Verhalten in eine unangenehme Lage gebracht zu haben.

