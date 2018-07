Rom (AFP) Eine italienische Philologin hat laut einem Pressebericht in der Bayerischen Staatsbibliothek in München bisher unbekannte Predigten des wichtigen christlichen Theologen Origenes entdeckt. Wie die Vatikanzeitung "L'Osservatore Romano" am Dienstag berichtete, fand die Forscherin Marina Molin Pradel 29 Predigten des Gelehrten aus dem dritten Jahrhundert. Nach Angaben der Zeitung könnte es sich um "die Entdeckung des Jahrhunderts" handeln.

