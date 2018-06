Boston (Massachusetts/USA) (SID) - (SID) - Football-Profi Sebastian Vollmer von den New England Patriots klagt erneut über Rückenprobleme. Wie die Tageszeitung The Boston Globe bekannt gab, musste sich der 27-Jährige einem "kleinen Eingriff" unterziehen und wird beim dreitägigen Mini-Camp des Super-Bowl-Finalisten nicht dabei sein. Wegen andauernder Rückenprobleme hatte Vollmer den Patriots bereits in der vergangenen Spielzeit immer wieder gefehlt.