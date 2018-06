Paris (AFP) Die französische Regierung prüft Möglichkeiten einer staatlichen Unterstützung für die kriselnden Autofirmen des Landes. Industrieminister Arnaud Montebourg sagte am Mittwoch in Paris mit Blick auf eine entsprechende Anfrage des französischen Autobauers Renault: "Wir haben diesen Vorschlag in der Prüfung." Die Anfrage sei zwar nicht direkt an die Regierung gerichtet worden, habe die Regierung aber erreicht.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.