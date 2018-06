Leipzig (dpa) - Bundesinnenminister Hans-Peter Friedrich will nach der Vorrunde alle deutschen Spiele bei der Fußball-EM besuchen - auch in der Ukraine. Das setzt natürlich voraus, dass sich die deutsche Mannschaft für die nächste Runde qualifiziert. Das sagte Friedrich der «Leipziger Volkszeitung». Erst im Halbfinale und im Finale könnte die DFB-Elf wieder in der Ukraine spielen. Das Land wurde bisher von deutschen Politikern aus Protest gegen die Inhaftierung der Oppositionspolitikerin Julia Timoschenko gemieden. Die Politik habe im Vorfeld eindeutig protestiert, sagte Friedrich.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.