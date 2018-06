Barcelona (SID) - Tito Vilanova, Nachfolger von Erfolgscoach Pep Guardiola beim spanischen Fußball-Renommierklub FC Barcelona, erhält bei den Katalanen einen Zweijahresvertrag. Dies teilte der katalanische Verein am Mittwoch mit. Vilanova werde am 15. Juni seinen Vertrag unterschreiben, die Vorstellung erfolgt ebenfalls am Freitag, hieß es vonseiten von Barca. Guardiola und der FC Barcelona hatten Ende April nach vier Jahren mit insgesamt 13 Titeln die Beendigung der Zusammenarbeit zum Saisonende verkündet.